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Культура

Выставка графики Ильи Семина открылась в Пскове

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина.

Выставка графики известного псковского художника, поэта, дизайнера, галериста, педагога Ильи Семина под названием «Картинки» открылась в театральной галерее «ЦЕХ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина.

«Такая выставка в огромном списке Ильи Семина первая. Он никогда не показывал графику так полно. Мы старались отобрать работы так, чтобы все они были связаны между собой. Благодаря тому, что здесь представлены работы разных лет, мы можем проследить путь Ильи Семина как графика», – отметил на открытии экспозиции куратор выставки, псковский художник Дмитрий Яблочкин.

  • Выставка графики Ильи Семина
    Фото: Пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина
  • Выставка графики Ильи Семина
    Фото: Пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина
  • Выставка графики Ильи Семина
    Фото: Пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина
  • Выставка графики Ильи Семина
    Фото: Пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина
  • Выставка графики Ильи Семина
    Фото: Пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина
  • Выставка графики Ильи Семина
    Фото: Пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина
  • Выставка графики Ильи Семина
    Фото: Пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина
  • Выставка графики Ильи Семина
    Фото: Пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина

Гости выставки смогут увидеть линейные рисунки, акварель, компьютерную печать, портреты и автопортреты, натурные пейзажи и эксперименты по конструированию пространства, эскизы к живописным работам и иллюстрации к литературным текстам. 

В пресс-службе музея подчеркнули, что выставка Ильи Семина примечательна еще и потому, что работы псковских художников в театральной галерее «ЦЕХ» публика видит нечасто, а «Картинки» станут первой экспозицией из серии выставок, запланированных на следующий год.

«Мы наметили в течение 2023 года сделать серию выставок псковских художников. Кураторами станут с точки зрения графики и иконописи художник Дмитрий Яблочкин, а с точки зрения живописи и инсталляций – главный художник театра Александр Стройло. Мы планируем провести 8-10 таких выставок», – сказал художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев.

Выставка Ильи Семина «Картинки» в галерее «ЦЕХ» будет открыта до 20 декабря. Выставочный зал работает ежедневно с 12:00 до 19:00 по адресу: ул. Пушкина, 13а. Вход свободный.

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