Неделя культуры сето пройдет в Печорском музее

18:58, 02 декабря 2022, ПАИ

Неделя культуры сето стартует в музее истории города Печоры 5 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Неделя культуры сето – это проект Печорской лингвистической гимназии. В этом году, помимо музея истории города Печоры и этнокультурного общества сето, проект поддержат информационный центр льна и конопли «Льняная губерния», Печорская районная библиотека и Печорский районный центр культуры.

Музей истории города Печоры презентует свою новую интерактивную программу «Звон серебра и песни народа сето», посвященную уникальному культурному наследию этого народа, которое находится под охраной ЮНЕСКО. Презентация программы состоится 7 декабря в 16:00 в музее. Помимо этого, участников Недели будут ждать лекции, выставки, мастер-классы и концерт с участием ансамбля русской песни «Богатки» и семейного ансамбля «Каарахельбе».

«В рамках программы «Звон серебра и песни народа сето» участники смогут посетить зал музея истории города Печоры, посвященный культуре сето, узнать об истории и особенностях этого народа. После информативной части гостей будет ждать выступление детского этнографического ансамбля «Tsirgukõsõ», который поможет познакомиться с культурой сето еще ближе и проникнуться особенной атмосферой их быта», – отметила заведующая музеем Наталья Изборская.

Напомним, что уже с декабря программа будет проводиться в Печорском музее по субботам для организованных групп посетителей.

Музей находится в Печорах на улице Международной, 6. Запись на программу и подробности по телефону: +78114823077.