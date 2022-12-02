Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Неделя культуры сето пройдет в Печорском музее

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Неделя культуры сето стартует в музее истории города Печоры 5 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Неделя культуры сето – это проект Печорской лингвистической гимназии. В этом году, помимо музея истории города Печоры и этнокультурного общества сето, проект поддержат информационный центр льна и конопли «Льняная губерния», Печорская районная библиотека и Печорский районный центр культуры.

Музей истории города Печоры презентует свою новую интерактивную программу «Звон серебра и песни народа сето», посвященную уникальному культурному наследию этого народа, которое находится под охраной ЮНЕСКО. Презентация программы состоится 7 декабря в 16:00 в музее. Помимо этого, участников Недели будут ждать лекции, выставки, мастер-классы и концерт с участием ансамбля русской песни «Богатки» и семейного ансамбля «Каарахельбе».

«В рамках программы «Звон серебра и песни народа сето» участники смогут посетить зал музея истории города Печоры, посвященный культуре сето, узнать об истории и особенностях этого народа. После информативной части гостей будет ждать выступление детского этнографического ансамбля «Tsirgukõsõ», который поможет познакомиться с культурой сето еще ближе и проникнуться особенной атмосферой их быта», – отметила заведующая музеем Наталья Изборская.

Напомним, что уже с декабря программа будет проводиться в Печорском музее по субботам для организованных групп посетителей.

Музей находится в Печорах на улице Международной, 6. Запись на программу и подробности по телефону: +78114823077.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 декабря 2022

Неделя культуры сето пройдет в Печорском музее
02 декабря 2022

Проект #ЭКОДВИЖ_60 стал третьим претендентом на «Народное признание» в номинации «Экомышление»
02 декабря 2022

Вышел в эфир 91-й выпуск «Псковского телеграма»

02 декабря 2022

Мозг не работает в режиме «включил-выключил» — психолог
02 декабря 2022

Подготовка к заливке катка идёт в псковском микрорайоне Родина
02 декабря 2022

Антон Сергеев: Псковский медиафорум удался
02 декабря 2022

Реквизиты для платежей за газ изменятся в Пскове
02 декабря 2022

Невельские пенсионеры смастерили для военных «голубей мира»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...