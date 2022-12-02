Обучающий интенсив прошли профактивисты Псковского кооперативного техникума

19:54, 02 декабря 2022, ПАИ

Завершился двухдневный обучающий интенсив для членов студенческой профсоюзной организации Псковского кооперативного техникума. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа, мероприятие состоялось на базе отдыха «Алоль» в Пустошкинском районе.

Председатель облсовпрофа Игорь Иванов, выступая с приветственным словом, пожелал студентам плодотворной работы и рассказал о деятельности профобъединения в целом.

В рамках темы «Правозащитная деятельность профсоюзов» заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний подготовил для студентов практические задачи по трудовому праву, которые они решали и обсуждали всем коллективом, и примеры из собственной практики. О работе молодёжного совета Псковского облсовпрофа и первичной профсоюзной организации студентов ПсковГУ рассказала председатель профкома студентов вуза Алёна Козлова.

После официальной и обучающей программы студенты активно отдохнули: играли в снежки, катались на ватрушках, соревновались в стрельбе из пневматического оружия.

