Профсоюзы продолжают оказывать поддержку участникам СВО

21:06, 02 декабря 2022, ПАИ

Рабочую встречу с командованием 237 полка 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ провели председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов совместно с председателем областной организации профсоюза работников образования и науки РФ Натальей Горбачёвой, председателем областной организации профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорем Ивановым и руководителем регионального отделения общественной организации «Офицеры России» Дмитрием Шутовым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа.

Участники встречи обсудили адресную помощь военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Псковские профсоюзы передали российским военным первую партию минеральной воды. Следующую партию - более 1000 бутылок объёмом 1,5 литра — направят на следующей неделе. О начале акции «Напиши письмо солдату» сообщил региональный профсоюз работников образования.

Кроме того, псковские профсоюзы пригласили родственников военнослужащих, находящихся в зоне СВО, на благотворительный концерт, который состоится 10 декабря в 15:00 в Доме профсоюзов на улице Советской, 15.