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Общество

В Госдуме предлагают ввести уголовное наказание для колдунов и магов

Готовить законопроект об уголовной ответственности для колдунов и целителей – мошенников собирается глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина. Об этом она заявила РИА Новости. 

По её словам, в РФ сохраняется доверие к магам и волшебникам из числа мошенников. Таких гадающих «целителей» можно и сейчас встретить на некоторых телеканалах, добавила она. Для улучшения ситуации в этой сфере необходимо сначала принять закон о психологической деятельности и обеспечить людям возможность обратиться за помощью к специалисту, считает она, после чего ужесточать наказание за мошенничество. «У нас есть закон о целительской деятельности, принимать ничего не надо. Что касается наказания, то это моя инициатива. Слишком много развелось всякого рода мошенников, которые, начиная с того, что людей оставляют без квартир, денег, к тому же наносят непоправимый ущерб здоровью», — отметила она.

Согласно закону «Об охране здоровья», право на занятие народной медициной имеют граждане, получившие разрешение, выданное органом исполнительной власти региона в сфере охраны здоровья. В законе при этом указывается, что «к народной медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов».

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