«Тема недели»: Медиаграни

14:19, 03 декабря 2022, ПАИ

III Псковский международный медиафорум прошёл в Пскове. Мы много и подробно о нём рассказывали. В новом выпуске авторской программы «Тема недели» Александр Машкарин остановится на нескольких ключевых моментах события.

Медиафорум вышел далеко за пределы сугубо профессиональной, журналистской повестки, за границы первоначально заявленной тематики — вопросов приграничной журналистики. Он действительно стал международным, и дело тут не в участии коллег из Латвии, Эстонии и Белоруссии. По большому счёту главной темой всех заседаний, всех круглых столов, дискуссий и кулуарных разговоров на медиафоруме стала готовность (или не готовность) России к действиям на международном информационном фронте, где наши условные границы атакуют уже много лет.

Смотрите «Тему недели» на телеканале «Первый Псковский» в субботу в 20:00 мск. Повтор — в воскресенье в 12:10 мск.