Стоимость проезда в псковских автобусах вырастет с 12 декабря

23:04, 02 декабря 2022, ПАИ

Цена проезда в псковских автобусах повысится с 12 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по тарифам и энергетике Псковской области.

Как следует из опубликованного приказа, максимальный регулируемый тариф на проезд для пассажира составит 36 рублей. Такая же цена установлена на перевозку багажа.

Регулируемые тарифы, установленные настоящим приказом, являются предельно допустимыми. Снижение уровней установленных максимальных тарифов производится организациями и индивидуальными предпринимателями самостоятельно.