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Общество

В новом году россияне ждут больше стабильности, чем карьерного роста

В новом году россияне чаще всего будут ждать от работодателей повышения зарплаты, стабильности и адекватного руководства, выяснилось из опроса исследовательского центра компании SuperJob, сообщает RG.RU.

Повышения зарплаты, судя по опросу, в 2023 году ждут 56 % опрошенных трудоустроенных российских граждан. 35 % надеются на стабильное функционирование компании. 26 % мечтают об адекватном руководстве, 24 % — о карьерном росте, 21 % ждут новых интересных задач.

17 % не отказались бы от улучшений условий труда, а 14 % рассчитывают на выплату премий.

10 % опрошенных мечтают о признании своих заслуг, 8 % — о снижении нагрузки и улучшении взаимоотношений в коллективе. Ещё 8 % полагают, что всё останется без изменений.

Чем больше зарабатывают опрошенные, тем чаще они ожидают от своего работодателя повышения зарплаты и карьерного роста.

По сравнению с прошлым годом среди работающих россиян снизилось число тех, кто ждёт повышения по службе. Теперь лидирует запрос на стабильность, интересные задачи, снижение нагрузки и улучшение взаимоотношений в коллективе.

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