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Общество

Мобилизованным красногородцам отправили продукты и письма

Поисковой отряд «Первый рубеж» отправил продукты и письма мобилизованным красногородцам. Об этом сообщает районная газета «Заря».

Фото здесь и далее: газета «Заря»

Всю осень организаторы занимались сбором средств и формированием посылок в поддержку земляков, задействованных в СВО. 

Родные, близкие мобилизованных и просто неравнодушные люди приносили тёплые вещи, продукты питания длительного хранения. На перечисленные средства были закуплены предметы первой необходимости. Также присоединились жители из Санкт-Петербурга, поисковики из Белоруссии, красногородские предприниматели, организации, предприятия и учреждения. Дети писали письма на фронт и делали открытки своими руками.

«Хочется поблагодарить всех, кто принял участие в акции, кто нëс посылки даже в последние минуты перед отправкой, коллективу агрошколы — за 35 000 рублей на топливо для поездки, — отметили организаторы сбора помощи, супруги Валерий и Татьяна Леппо. — Мы видим, что наши земляки — все без исключения — единая и сплочëнная семья. Эта помощь — наглядный тому пример. Красногородск своих не бросает!»

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