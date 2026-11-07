Может ли рак передаваться от человека к человеку, объяснил онколог

11:44, 07 ноября 2026, ПАИ

Передача опухолевых клеток от человека к человеку возможна лишь в исключительных случаях. Об этом рассказал директор НИИ экспериментальной онкологии и канцерогенеза НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Вадим Покровский, пишет «Газета.Ru».

По его словам, должно одновременно совпасть несколько крайне редких условий: клетки опухоли должны попасть на влажную эпителиальную ткань другого человека, а иммунная система реципиента – быть почти идентичной донорской, как у однояйцевого близнеца, либо ослабленной из-за выраженного иммунодефицита, иначе организм почти наверняка отторгнет чужеродные клетки.

В качестве примера Вадим Покровский привёл тасманских дьяволов, у которых встречается трансмиссивный рак. У людей похожий сценарий теоретически возможен при контакте с распадающейся опухолью и при попадании её клеток на слизистую, но для развития болезни нужно ещё и совпадение иммунологических условий. Такой вариант врач назвал крайне нереалистичным.

Теоретически возможна и передача опухолевых клеток от матери к ребёнку во время беременности при крайне агрессивной опухоли и высокой степени иммунологической идентичности матери и плода.

При этом рак не передаётся воздушно-капельным путём: механизм передачи опухолевых клеток принципиально отличается от инфекционных заболеваний вроде COVID-19, подчеркнул онколог.