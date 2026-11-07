Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Может ли рак передаваться от человека к человеку, объяснил онколог

Передача опухолевых клеток от человека к человеку возможна лишь в исключительных случаях. Об этом рассказал директор НИИ экспериментальной онкологии и канцерогенеза НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Вадим Покровский, пишет «Газета.Ru».

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

По его словам, должно одновременно совпасть несколько крайне редких условий: клетки опухоли должны попасть на влажную эпителиальную ткань другого человека, а иммунная система реципиента – быть почти идентичной донорской, как у однояйцевого близнеца, либо ослабленной из-за выраженного иммунодефицита, иначе организм почти наверняка отторгнет чужеродные клетки.

В качестве примера Вадим Покровский привёл тасманских дьяволов, у которых встречается трансмиссивный рак. У людей похожий сценарий теоретически возможен при контакте с распадающейся опухолью и при попадании её клеток на слизистую, но для развития болезни нужно ещё и совпадение иммунологических условий. Такой вариант врач назвал крайне нереалистичным.

Теоретически возможна и передача опухолевых клеток от матери к ребёнку во время беременности при крайне агрессивной опухоли и высокой степени иммунологической идентичности матери и плода.

При этом рак не передаётся воздушно-капельным путём: механизм передачи опухолевых клеток принципиально отличается от инфекционных заболеваний вроде COVID-19, подчеркнул онколог.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

09 ноября 2026

Мошенники рассылают автомобилистам поддельные квитанции для оплаты штрафов
09 ноября 2026

Молодые мамы в Пскове могут получить комплексное социальное сопровождение
09 ноября 2026

В Пскове можно заселиться в отреставрированный дом начала XX века
09 ноября 2026

Служба профилактики социального сиротства в Пскове работает ​18 лет
09 ноября 2026

В Пскове автобусы на садоводческие товарищества перешли на зимнее расписание
09 ноября 2026

Сколько нужно варить или жарить рыбу для уничтожения паразитов, рассказала инфекционист
09 ноября 2026

Георгий Пономарёв рассказал, сколько стоит открыть фитнес-клуб в Пскове и что в нём важнее дорогих тренажёров
09 ноября 2026

В Псковской области стартовал отборочный этап олимпиады «Звезда»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...