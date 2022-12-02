Великолучанка фиктивно зарегистрировала гражданина Таджикистана

11:07, 03 декабря 2022, ПАИ

В нарушении миграционного законодательства подозревается жительница Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, безработная великолучанка 1984 года рождения осуществила на территории Великих Лук фиктивную регистрацию гражданина Республики Таджикистан в ноябре. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьёй 322.3 УК РФ правонарушительнице грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода за период до трёх лет.