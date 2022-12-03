День юриста отмечают в России

11:17, 03 декабря 2022, ПАИ

День юриста отмечают в России 3 декабря. Об этом сообщает calend.ru.

Профессиональный праздник всех юристов, независимо от сферы их профессиональной деятельности, установлен указом президента РФ № 130 от 4 февраля 2008 года.

Дата праздника выбрана в связи с тем, что в этот день в 1864 году в России была принята серия судебных уставов и других законодательных актов, которые легли в основу судебной реформы.

Юриспруденция как наука в Российском государстве возникла в XVIII веке, а до этого носила прикладной характер. Первые учёные-правоведы получали образование в Петербургской академии наук. С открытием в 1755 году юридического факультета в Московском университете юридическая наука и образование получили новый импульс к развитию. В 1802 году было учреждено Министерство юстиции.

В середине XIX века произошли два важных для отечественной юриспруденции события: издание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи и судебная реформа 1864 года. Именно в этот период в России выросло целое поколение юристов, которые заложили основание дальнейшего развития науки.

По оценкам Министерства образования, в российских вузах обучается более 700 тысяч студентов, которые после прохождения установленного академического курса получают дипломы юристов.

Также 3 декабря вручается ежегодная высшая юридическая премия «Юрист года», утверждённая президентом РФ в 2009 году. Она присуждается по пяти направлениям: «За вклад в юридическую науку», «Правозащитная деятельность», «Правовое просвещение», «Развитие законодательства» и «Юридическое образование и воспитание».