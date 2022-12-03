Более 6500 человек заразилось COVID-19 в России за сутки

11:41, 03 декабря 2022, ПАИ

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 6 669, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

3 декабря в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 324 и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 15,1 %.

Выздоровели за сутки 5 132 человека, или на 9,7 % меньше в сравнении с 2 декабря. Зарегистрировано 59 летальных исходов.

Всего по состоянию на 3 декабря в России выявлено 21 611 003 случая заболевания коронавирусом, 21 014 391 пациент выздоровел, 392 176 — умерло.