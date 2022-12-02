Более 800 тысяч рублей передали мошенникам пенсионеры из Пскова

12:56, 03 декабря 2022, ПАИ

Более 800 тысяч рублей передали мошенникам пенсионеры из Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, 1 декабря четырем псковским пенсионерам 1925, 1940, 1942 и 1948 годов рождения позвонили неизвестные лица. Они сообщили, что их родственники могут быть привлечены к уголовной ответственности за совершенное ДТП и предложили решить проблемы путем финаносовой поддержки. Пенсионеры, поддавшись на ухищрения мошенников, передали прибывшим к ним по месту жительства курьерам в общей сложности 865 тысяч рублей. Вскоре выяснилось, что пожилых псковичей обманули и они обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Все обстоятельства произошеднего выясняются.