Съёмочная группа НТВ посетила музей-усадьбу народа сето

13:47, 03 декабря 2022, ПАИ

Съёмочная группа телеканала НТВ посетила музей-усадьбу народа сето в деревне Сигово. Об этом сообщается в группе «Музей-заповедник «Изборск» в соцсети «ВКонтакте».

«Снимали сюжет об одном из традиционных блюд сетоской кухни для передачи «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым. Пока мы не можем раскрывать всех секретов, но сюжет точно получится очень насыщенным и вкусным!» — говорится в сообщении.

Передача выйдет в эфир 21 января в 11:00 на телеканале НТВ.

Ранее фильм о народе сето показывали на федеральном канале.