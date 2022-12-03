Съёмочная группа НТВ посетила музей-усадьбу народа сето
Съёмочная группа телеканала НТВ посетила музей-усадьбу народа сето в деревне Сигово. Об этом сообщается в группе «Музей-заповедник «Изборск» в соцсети «ВКонтакте».
«Снимали сюжет об одном из традиционных блюд сетоской кухни для передачи «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым. Пока мы не можем раскрывать всех секретов, но сюжет точно получится очень насыщенным и вкусным!» — говорится в сообщении.
Передача выйдет в эфир 21 января в 11:00 на телеканале НТВ.
Ранее фильм о народе сето показывали на федеральном канале.
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