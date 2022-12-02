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Происшествия

Псковские следователи объявили в международный розыск жителя Эстонии

Псковские следователи объявили в международный розыск жителя Эстонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Следователями расследуется уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (часть 4 статьи 111 УК РФ) в 1999 году в Гдовском районе. 

По версии следствия, к преступлению причастен 56-летний уроженец Эстонской Республики Дмитриев Андрей Рудольфович, который в настоящее время скрывается на своей родине, ему заочно предъявлено обвинение.

12 марта 1999 года обвиняемый, который проживал в тот период времени на территории Псковской области, пришёл в дом знакомого, предъявив претензию в связи с исчезновением рыболовных сетей. В результате спор двух рыбаков перешёл в драку, в ходе которой гость нанёс хозяину множество ударов руками и ногами в область головы. В результате черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте преступления, а избивший его мужчина покинул территорию Российской Федерации.

Установлено, что обвиняемый все последние годы проживал на территории сопредельного государства, где отбыл наказание за нарушение законодательства Эстонской Республики.

В настоящее время по ходатайству следователя суд заочно избрал в отношении беглеца меру пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск.

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