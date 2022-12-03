Ещё один пскович скончался от COVID-19

14:32, 03 декабря 2022, ПАИ

Ещё один житель Псковской области скончался от коронавируса. Об этом сообщается официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии скончался 1 951 человек. За сутки подтверждено 12 новых случаев заражения, всего — 125 606. Выздоровело ещё 13 человек, всего — 123 396.

В Пскове зарегистрировано семь новых случаев заболевания COVID-19, в Великих Луках — два, в Бежаницком, Опочецком и Псковском районах — по одному случаю.