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Общество

Первенство по лыжным гонкам проведут в Великих Луках

Открытое первенство города Великие Луки по лыжным гонкам посвященное памяти заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Багина Николая Анатольевича проведут 30 декабря, сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, занимающиеся лыжными гонками и имеющие допуск врача. Для каждой возрастной группы зафиксирована дистанция от 2.5 до 15 километров.

Предварительные командные заявки можно подать в судейскую коллегию до начало соревнований, предварительные заявки принимаются до 29 декабря по электронной почте AAA-A2@yandex.ru. 

Мероприятие пройдет в центре подготовки велосипедистов в Зеленой Зоне на улице Фурманова, 83. Начало соревнований в 18:00.

Подробнее с положением соревнований можно ознакомиться в группе Федерации лыжных гонок Псковской области соцсети «Вконтакте»

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