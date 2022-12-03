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Общество

На старинной часовне под Изборском обновили кровлю

История спасения расположенной недалеко от деревни Замогилье Печорского района старинной часовни получила продолжение. Это произошло благодаря участникам ТОС «Деревенька», которые активно реализуют проект «Дорога в историю» и делают всё возможное, чтобы сохранить памятник. Первым шагом к спасению объекта культурного наследия регионального значения стал ремонт его кровли. «АиФ-Псков» узнал подробности.

Работы проводили сотрудники специализированной организации — Научно-производственного центра по охране памятников Псковской области. Всё это стало возможным благодаря активности жителей – участников территориального общественного самоуправления.

«В конце августа меня пригласили на встречу губернатора с активом нашего района, и я рассказала Михаилу Юрьевичу о нашей часовне и работе нашего ТОС», — говорит руководитель ТОС «Деревенька», инициатор проекта сохранения часовни Таисия Валова.

О том, как проходят ремонтные работы и что будет с часовней в дальнейшем, рассказали корреспондентам «АиФ-Псков».

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