На старинной часовне под Изборском обновили кровлю

17:37, 03 декабря 2022, ПАИ

История спасения расположенной недалеко от деревни Замогилье Печорского района старинной часовни получила продолжение. Это произошло благодаря участникам ТОС «Деревенька», которые активно реализуют проект «Дорога в историю» и делают всё возможное, чтобы сохранить памятник. Первым шагом к спасению объекта культурного наследия регионального значения стал ремонт его кровли. «АиФ-Псков» узнал подробности.

Работы проводили сотрудники специализированной организации — Научно-производственного центра по охране памятников Псковской области. Всё это стало возможным благодаря активности жителей – участников территориального общественного самоуправления.

«В конце августа меня пригласили на встречу губернатора с активом нашего района, и я рассказала Михаилу Юрьевичу о нашей часовне и работе нашего ТОС», — говорит руководитель ТОС «Деревенька», инициатор проекта сохранения часовни Таисия Валова.

О том, как проходят ремонтные работы и что будет с часовней в дальнейшем, рассказали корреспондентам «АиФ-Псков».