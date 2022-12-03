Шойгу встретится с президентом Белоруссии

18:57, 03 декабря 2022, ПАИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, прибывшим в Минск с визитом. Об этом сообщил в субботу близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

«Сергей Шойгу во Дворце Независимости. Президент проведет встречу с министром обороны России», - отмечается в сообщении.

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в субботу протокол о внесении изменений в межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

Подписание документа состоялось в ходе встречи глав военных ведомств двух стран в Минске.