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Общество

Шойгу встретится с президентом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, прибывшим в Минск с визитом. Об этом сообщил в субботу близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

«Сергей Шойгу во Дворце Независимости. Президент проведет встречу с министром обороны России», - отмечается в сообщении.

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в субботу протокол о внесении изменений в межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

Подписание документа состоялось в ходе встречи глав военных ведомств двух стран в Минске.

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