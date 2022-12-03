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Общество

В Петербурге горит здание на территории автоцентра "Ириновский"

Одноэтажное здание горит на территории автоцентра «Ириновский» в Петербурге. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

По данным пресс-службы, пожар, которому присвоен номер сложности 1-бис, происходит на территории автоцентра «Ириновский» по адресу: Красногвардейский район, Ириновский проспект, 1.

«В одноэтажном, размером 60 на 70 метров здании автоцентра происходит горение на площади 500 квадратных метров… В 18.05 пожару присвоен номер 2. Сведения о пострадавших не поступали», - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечено 12 единиц техники и 52 человека личного состава. В горящем здании, по информации его охраны, хранятся масла и лакокрасочные изделия.

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