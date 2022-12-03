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Псковскую область на заседании Совета Федерации представил Островский Центр культуры

Директор Островского Центра культуры «Юбилейный» участвовала в заседании Совета Федерации в Москве, на котором подводились итоги Года культурного наследия. Об этом сообщает газета «Островские вести».

В Совете Федерации подвели итоги Года культурного наследия народов России.

Команду Псковской области представляли председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева и дирекрор МБУК Центр культуры «Юбилейный» г. Острова Надежда Никифорова.

Год культурного наследия подходит к концу, но работа по своей значимости и результатам которые на самом деле беспрецедентны, только начинается. Эта мысль красной нитью проходила через всё заседание, которое длилось полтора часа и было очень насыщенным. В выступлениях Валентины Матвиенко, представителей правительства, учреждений культуры, музеев подчеркивалось, что традиции, которые мы иногда позиционируем со стариной, это то, что живёт и должно сохраняться и приумножаться.

Как отметила Надежда Никифорова, практически все мероприятия, которые проводились в этом году, состоялись в рамках Года культурного наследия.

«Мы будем продолжать эту работу, развивать традиции, заложенные нашими мастерами народного творчества, распространять то хорошее, что у нас есть. А у нас есть многое. Это и Комната ремёсел, работающая на базе нашего Центра культуры, и этнографические экспедиции по району, откуда мы привозим много интересного, наши народные коллективы, такие, как Хор ветеранов, которому в этом году исполнилось 40 лет. Думаю, что традиции всегда будут жить с нами, пока есть наша Родина и наши прекрасные люди», — отметила Надежда Никифорова.

«Верхняя палата парламента уделяет большое внимание сохранению историко-культурного наследия, регулярно проводит крупные мероприятия, посвящённые этой теме, в разных регионах», – заявила Председатель СФ Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко также напомнила, что при непосредственном участии Совета Федерации в России появился новый праздник – День народных художественных промыслов.

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