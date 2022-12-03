Пятую вертолётную площадку для санитарной авиации открыли в Петербурге

21:42, 03 декабря 2022, ПАИ

Вертолётную площадку для санитарной авиации открыли при городской больнице № 40 в Сестрорецке (Курортный район Санкт-Петербурга), сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.

«В Сестрорецке при городской больнице № 40 в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в присутствии губернатора Александра Беглова и председателя Законодательного собрания Александра Бельского открыли вертолётную площадку для санитарной авиации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая вертолётная площадка уже пятая в Петербурге. В настоящее время вертолётные площадки для санитарной авиации работают при Александровской и Елизаветинской больницах, в детской больнице № 1 и НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. На них доставляют пациентов из медицинских учреждений Ленинградской, Псковской и Новгородской областей, а также пострадавших в ДТП.

«Применение вертолётов при оказании экстренной медицинской помощи — общемировая практика, а вовремя оказанная медицинская помощь может сохранить здоровье и жизнь людям с тяжёлым заболеванием или травмой. Это особенно важно, когда счёт идёт на минуты. Помощь таким больным может быть оказана в крупных многопрофильных больницах, имеющих опыт и всё необходимое оснащение», — сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Вертолётная площадка для больницы № 40 способна принимать все типы вертолётов массой до 12 тонн: Ка-32, «Ансат», Eurocopter, Bell, Robinson и другие. Площадка оснащена светосигнальным оборудованием с ветроуказателем, что позволяет эксплуатировать её круглосуточно, а также в сложных метеоусловиях. Её площадь составляет 4 тысячи квадратных метров. Здесь построена подъездная дорога, смонтировано техническое ограждение, установлены охранная и пожарная сигнализация.

Объём инвестиций в создание площадки составил более 37,5 миллиона рублей.

Городская больница № 40 — крупный многопрофильный центр. Она занимает ведущее место в России по числу коек восстановительного лечения и медицинской реабилитации. Здесь работают отделения по всем направлениям экстренной и плановой помощи. В 2021 году в больнице получили медицинскую помощь 60 166 пациентов.