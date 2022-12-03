Фотограф запечатлел звездные треки в Пушкинских Горах

22:45, 03 декабря 2022, ПАИ

Фотограф-любитель Максим Евдокимов запечатлел в Городище Савкино в Пушкинских Горах звездные треки. Фотографией он поделился на своей личной странице Вконтакте.

«Звездные треки 186 кадров 15 сек исо 800 ф3,2», - подписал снимок фотограф.