Псковские пауэрлифтеры выиграли кубки на Всероссийском турнире

23:04, 03 декабря 2022, ПАИ

Псковская команда пауэрлифтеров выступила на Всероссийском мастерском турнире «Русская зима» по пауэрлифтингу. Об этом сообщает группа «Союз пауэрлифтеров России/ Псковская область/ WR».

Спортсмены победили в своих категориях, а также забрали два кубка из трех возможных в абсолютных зачетах.