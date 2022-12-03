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Псковские пауэрлифтеры выиграли кубки на Всероссийском турнире

Псковская команда пауэрлифтеров выступила на Всероссийском мастерском турнире «Русская зима» по пауэрлифтингу. Об этом сообщает группа «Союз пауэрлифтеров России/ Псковская область/ WR».

Спортсмены победили в своих категориях, а также забрали два кубка из трех возможных в абсолютных зачетах.

 

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Псковские пауэрлифтеры выиграли кубки на Всероссийском турнире

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