Псковские пауэрлифтеры выиграли кубки на Всероссийском турнире
Псковская команда пауэрлифтеров выступила на Всероссийском мастерском турнире «Русская зима» по пауэрлифтингу. Об этом сообщает группа «Союз пауэрлифтеров России/ Псковская область/ WR».
Спортсмены победили в своих категориях, а также забрали два кубка из трех возможных в абсолютных зачетах.
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