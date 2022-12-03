Около 50 судов не могут выйти в море из-за снижения уровня воды на Дону
Около 50 судов не могут выйти в море из-за снижения уровня воды на Дону.
«Порядка 20 судов из остатков, которые должны были выйти в море и не могут этого сделать из-за отсутствия габаритов водного пути. И порядка 30-35 судов на рейдовых стоянках стоят – не могут выйти или зайти. Пока не хватает глубин», – сказал собеседник агентства.
Из-за сильного ветра критически упал уровень воды в водоемах Ростовской области. Низкие уровни воды зафиксированы у Азова, а также на участке Аксай - Ростов-на-Дону.
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