Около 50 судов не могут выйти в море из-за снижения уровня воды на Дону

23:29, 03 декабря 2022, ПАИ

Около 50 судов не могут выйти в море из-за снижения уровня воды на Дону.

«Порядка 20 судов из остатков, которые должны были выйти в море и не могут этого сделать из-за отсутствия габаритов водного пути. И порядка 30-35 судов на рейдовых стоянках стоят – не могут выйти или зайти. Пока не хватает глубин», – сказал собеседник агентства.

Из-за сильного ветра критически упал уровень воды в водоемах Ростовской области. Низкие уровни воды зафиксированы у Азова, а также на участке Аксай - Ростов-на-Дону.