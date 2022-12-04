Писать письма Деду Морозу принято 4 декабря

09:09, 04 декабря 2022, ПАИ

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу принято отмечать 4 декабря, соообщает сайт calend.ru.

Обычно именно 4 декабря во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услугу отправки писем Деду Морозу или открываются специальные почтовые учреждения, где все дети и их родители могут отправить письма с пожеланием долгожданного подарка, которые обязательно будут доставлены седоволосому чудотворцу.

Дата праздника выбрана вполне логично. Скоро Новый год, все в предвкушении чудес и торжества, подарков и сюрпризов, везде идёт подготовка к празднику, украшаются ёлки, загораются праздничные огни… И как раз время загадывать заветные желания и писать письмо главному волшебнику — Деду Морозу. К тому же этого промежутка времени хватит, чтобы письма дошли до своего адресата.

Каждый год, согласно статистике, только российский Дед Мороз получает несколько миллионов писем и посланий на электронную почту от ребятишек со всей России и стран СНГ. Кстати, в резиденции Деда Мороза, которая расположена в Великом Устюге, есть даже отдельное здание для хранения пришедших сюда детских писем. Письма Деду Морозу пишут не только дети, но и взрослые, ведь никогда не поздно поверить в сказку… Свои послания некоторые начинают писать, не дождавшись сегодняшней даты, первые письма в Великий Устюг приходят уже в ноябре.

Вне зависимости от того, кто и когда написал письмо, Дед Мороз ко всем посланиям относится очень внимательно. Сказочная почта (это помощники зимнего волшебника) отвечает на все письма, главное, чтобы был указан точный обратный адрес. По их же наблюдениям каждый год желания и просьбы ребят о подарках становятся всё более невыполнимыми. По сравнению с прошлым веком, когда дети просили куклу, велосипед, джинсы или зверушку, сегодня их запросы заметно выросли. Многие мечтают получить компьютер, айфон, мопед, роликовые коньки, самолёт… Некоторые в письме даже указывают адрес магазина.