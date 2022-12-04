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Общество

Названы плюсы и минусы настоящих и искусственных ёлок

Основные плюсы и минусы натуральных и искусственных елей для установки на Новый год в своём Telegram-канале перечислила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области,сообщает издание «Мослента».

«Искусственные ели можно многократно использовать и легко установить. Большой выбор. Отсутствие иголок на полу, сокращается время уборки после праздников. Удобство хранения до следующего праздника», — рассказали о плюсах покупки искусственного дерева представители ведомства.

Из минусов они выделили возможное вредное влияние материалов, из которых сделано новогоднее дерево. Кроме того, такие ели собирают много пыли, а при утере или порче нескольких деталей-веток собрать полноценную модель будет невозможно. Специалисты напомнили, что производство и утилизация искусственных деревьев вредит природе сильнее, чем вырубка живых: пластик не разлагается.

У натурального дерева также есть свои минусы, однако их намного меньше. Например, природные ёлки осыпаются, оставляя на полу иголки, и служат всего один сезон.

Плюсов у натурального дерева больше, сообщает ведомство. Живая ель выделяет большое количество фитонцидов, которые хорошо очищают воздух от вредных бактерий, хвоя богата аскорбиновой кислотой, ответственной за поддержку иммунитета. После праздников дерево можно отнести в зоопарк, где его спользуют в качестве корма для животных, или сварить из него мыло. После утилизации живое дерево, в отличие от пластикового, перегнивает в земле и не наносит вреда природе.

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