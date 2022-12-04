Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Облачная погода ждёт псковичей 4 декабря

Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Псковской области 4 декабря, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. 

Будет дуть ветер юго-восточных направлений со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление высокое. Температура днём составит от -1 до -6 градусов, ночью — от -4 до -9 градусов.

Узнать о погоде на весь декабрь можно здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 декабря 2022

Сбежавшего из больницы мужчину разыскивает псковская полиция
04 декабря 2022

Картошку в виде сердца продают в Пскове на «Авито»

04 декабря 2022

Облачная погода ждёт псковичей 4 декабря
03 декабря 2022

Псковские пауэрлифтеры выиграли кубки на всероссийском турнире

03 декабря 2022

Фотограф запечатлел звёздные треки в Пушкинских Горах
03 декабря 2022

Астрономический фестиваль в Пскове может быть признан событием года в рамках «Народного признания»
03 декабря 2022

Мария Захарова обратила внимание на шевроны псковских десантников

03 декабря 2022

Найден фундамент исторического забора вокруг сквера церкви в Печорах

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...