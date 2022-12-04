Облачная погода ждёт псковичей 4 декабря
Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Псковской области 4 декабря, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
Будет дуть ветер юго-восточных направлений со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление высокое. Температура днём составит от -1 до -6 градусов, ночью — от -4 до -9 градусов.
Узнать о погоде на весь декабрь можно здесь.
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