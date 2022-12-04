Облачная погода ждёт псковичей 4 декабря

09:53, 04 декабря 2022, ПАИ

Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Псковской области 4 декабря, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Будет дуть ветер юго-восточных направлений со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление высокое. Температура днём составит от -1 до -6 градусов, ночью — от -4 до -9 градусов.

Узнать о погоде на весь декабрь можно здесь.