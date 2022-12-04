Россияне стали пользоваться доставкой в 13 раз чаще

10:42, 04 декабря 2022, ПАИ

Число онлайн-заказов с курьерской доставкой в январе-октябре 2022 года выросло почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, также в 4 раза чаще стали заказывать курьерскую доставку офлайн при покупке товара в магазине, говорится в исследовании банка «Русский стандарт», которое есть у РИА Новости.

«Статистика эквайринговой сети банка показала, что общее количество онлайн-заказов с доставкой в январе-октябре 2022 года выросло почти в 13 раз относительно аналогичного периода прошлого года», — выяснили аналитики банка, проанализировав данные своей эквайринговой сети по всем покупкам в категории «курьерская доставка» по картам всех банков с января по октябрь 2022 года и за аналогичный период 2021 года.

Суммы заказов при этом стали вдвое меньше: общий средний чек по подобным платежам за обозреваемый период текущего года составил 2 625 рублей, а годом ранее — 5 310 рублей. Пик по числу платежей пришелся на апрель — месяц активных весенних распродаж. А самый большой средний чек был в сентябре в 3 321 рубль «с его глобальными закупками к новому учебному году», отметили аналитики.

Растет спрос и на офлайн заказы курьерской доставки при приобретении товара в магазине. Аналитики отметили, что спрос на такие курьерские услуги особенно высок при покупке электроники, бытовой техники, мебели, стройматериалов. «В офлайне общее число таких платежей за год также выросло — почти в 4 раза по сравнению с десятью месяцами 2021 года», — сказано в исследовании.

При этом, в отличие от онлайн-заказов, cредний чек у офлайн заказов немного вырос относительно прошлого года: с 2 112 рублей в 2021 году до 2 694 рублей в 2022 году. Самое большое количество таких платежей за 10 месяцев этого года пришлось на октябрь. Лидером по среднему чеку также стал сентябрь со средней суммой покупки в 2 894 рубля.