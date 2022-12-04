Сбежавшего из больницы мужчину разыскивает псковская полиция

10:51, 04 декабря 2022, ПАИ

Полицейские разыскивают пропавшего жителя деревни Какрамышево Псковского района Вадима Подоянова 1964 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным МВД, мужчина самовольно покинул псковскую межрайонную больницу 29 июня 2022 года. Местонахождение мужчины до сих пор неизвестно.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 190 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы седые, глаза голубые.

Был одет:майка в бело - голубую полоску, коричневые трусы, домашние тряпочные тапки темного цвета с закрытым носком без задников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении В.А.Подоянова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть) или 02.