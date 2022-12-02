Пять пожаров ликвидировано сотрудниками МЧС по Псковской области за сутки

11:25, 04 декабря 2022, ПАИ

Так, 3 декабря в 7:42 в Порхове на улице Коминтерна в бане размером 4 х 5 метров огнём повреждено потолочное перекрытие на площади 4 м2. Предположительная причина — неисправность печи.

В 16:05 в Невеле на улице Энгельса на контейнерной площадке огнём повреждён пластиковый контейнер размером 1 х 1,5 метра на площади 1 м2. Предположительная причина — неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 18:10 в Островском районе в деревне Елагино сгорел жилой дом размером 6 х 10 метров. Предположительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 20:21 в Палкинском районе в деревне Вадрино в жилом доме размером 8 х 8 метров сгорела вся кровля. Жилой дом выгорел изнутри по всей площади. Предположительная причина — короткое замыкание электропроводки на вводе в жилой дом.

В 23:05 в Кунье на улице Дзержинского в двухэтажном бесхозном строении размером 9 х 10 метров на 2-м этаже в помещении размером 4 х 4 метра сгорел мусор на площади 2 м2. Предположительная причина — неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.