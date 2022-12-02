Подозреваемую в убийстве брата школьницу задержали в Подмосковье
Четырнадцатилетняя девочка задержана в Московской области по подозрению в убийстве младшего брата, возбуждено уголовное дело, сообщает газета «Известия».
По данным ведомства, в воскресенье сестра забила до смерти своего младшего брата в частном доме в одном из СНТ Богородского городского округа.
Сама подозреваемая и её родители уже допрошены родители. На допрос также пригласят педагогов и психологов. Причина конфликта детей не уточняется.
Тело шестилетнего мальчика в окровавленной кровати обнаружили родители по возвращении домой 3 декабря. Как рассказал собеседник, Сергей З. вместе с супругой уехали из дома, где оставались 14-летняя дочь и шестилетний сын. Родители вернулись домой поздно ночью и нашли тело младшего ребёнка.
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