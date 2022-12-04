Останки найденного в Невельском районе красноармейца передали родственникам

12:56, 04 декабря 2022, ПАИ

Останки найденного невельскими поисковиками отряда «Патриот 60» красноармейца Алексея Кузнецова из Оханска захоронят в Липецке, сообщает газета «Звезда».

Останки были найдены в этом году. Об Алексее Кузнецове известно, что он отправился на фронт незадолго до начала Великой Отечественной войны, его призвали 8 июня 1941-го. Служил в 170-й стрелковой дивизии, а спустя 1,5 месяца пропал без вести в тяжёлых боях под Псковом.

«В Липецкой области живёт правнучка погибшего, они и захоронит останки там», - пишет газета.

Напомним, что останки солдата поисковики нашли весной 2022 года. Найденный вместе с телом медальон отправили на экспертизу в Казань. Там определили имя и родственников красноармейца.