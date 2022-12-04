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Общество

«Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 5 декабря, в 11:30.

Какое оборудование поступило в этом году в псковские школы,  какие образовательные учреждения ждет обновление в следующем году, как пройдут новогодние праздники в школах и детских садах ведущим Надежде Назаренко и Антону Сергееву расскажет и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. 

О предстоящей «Неделе креативной экономики Псковской области» и предварительных итогах работы центра «Мой бизнес» ведущие поговорят с его директором Анастасией Ивановой.  

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 5 декабря, в 11:30, на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах ВКонтакте.

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