Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

РЖД повысит стоимость билетов с нового года

Федеральная пассажирская компания (ФПК, в ходит в ОАО «РЖД») повысит с января 2023 года тарифы на перевозки пассажиров в купе, СВ и вагонах класса люкс, сообщает газета «Известия».

В ФПК отметили, что в 95% вагонов категории купе, СВ и люкс в настоящее время применяется система динамического ценообразования. При ней стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.

Сообщается также, что у ФПК есть специальные предложения и различные маркетинговые акции, направленные на обеспечение транспортной доступности населения.

В компании отметили, что размер индексации не превышает параметры социально-экономического развития из прогноза Минэкономразвития. Кроме того, пассажирам предлагают пользоваться гибким графиком регулирования тарифов, который поможет определить наиболее выгодный вариант поездки.

Этот график начнет применяться к поездам отправлением с 1 января, продажа билетов на которые откроется 5 декабря.

Накануне стало известно, что ФАС с 1 января проиндексирует тарифы в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования на 8,1%.

3 ноября в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах в РФ с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1%, а на грузовые железнодорожные перевозки — на 8%. Отмечалось, что индексация грузового железнодорожного тарифа позволит сбалансировать финансовый план РЖД и направить средства на важнейшие инфраструктурные проекты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 декабря 2022

«Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник
04 декабря 2022

В Великих Луках вывезли 320 кубометров снега за ночь
04 декабря 2022

Останки найденного в Невельском районе красноармейца передали родственникам
04 декабря 2022

Сбежавшего из больницы мужчину разыскивает псковская полиция
04 декабря 2022

Картошку в виде сердца продают в Пскове на «Авито»

04 декабря 2022

Облачная погода ждёт псковичей 4 декабря
03 декабря 2022

Псковские пауэрлифтеры выиграли кубки на всероссийском турнире

03 декабря 2022

Фотограф запечатлел звёздные треки в Пушкинских Горах

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...