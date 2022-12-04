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Общество

Космонавты из Китая успешно вернулись с орбиты Земли

Посадочный модуль китайского космического корабля «Шэньчжоу-14» с тремя космонавтами на борту в воскресенье успешно приземлился на территории КНР, сообщают РИА Новости.

В воскресенье в 11.01 по пекинскому времени (6.01 мск), пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-14» успешно отделился от китайской космической станции.
Экипажи космических пилотируемых кораблей «Шэньчжоу-14» и «Шэньчжоу-15» вечером 2 декабря провели официальную церемонию сдачи и приема дел, а также передачу «ключей» от станции.

Экипаж «Шэньчжоу-14», в состав которого входит командир экипажа Чэнь Дун, первая женщина-космонавт Китая Лю Ян и совершающий свой первый полет в космос Цай Сюйчжэ, полностью выполнили поставленные перед ними задачи, они провели на станции 183 дня.

На орбите до мая следующего года останется экипаж «Шэньчжоу-15», в состав которого входят командир экипажа Фэй Цзюньлун, для него полет стал вторым в карьере – в 2005 году он был командиром пилотируемого корабля «Шэньчжоу-6», а также Дэн Цинмин и Чжан Лу, для обоих нынешний полет стал первым в карьере.
Китай начал строительство национальной орбитальной станции «Тяньгун» 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль «Тяньхэ», сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции «Тяньгун» Т-образной формы теперь составляют основной отсек «Тяньхэ» и состыкованные с ним два лабораторных модуля «Вэньтянь» и «Мэнтянь», три объекта вместе весят примерно 69 тонн.
 

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