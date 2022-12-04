Водитель пострадала в результате ДТП в Опочецком районе

16:20, 04 декабря 2022, ПАИ

В Опочецком районе на 421-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель на границе с Республикой Беларусь произошло столкновение автомобилей Nissan Primastar под управлением 53-летнего мужчины и Renault Logan под управлением 24-летней женщины.

В результате ДТП пострадала водитель автомобиля Renault Logan, госпитализирована в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.