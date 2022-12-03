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Спорт

Производство спортивного инвентаря открылось в Псковской области

Производство спортивного инвентаря открылось в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в «Street Workout Псков».

Помимо этого, на сайте компании будет публиковаться карта спортивных площадок Пскова. Информация регулярно обновляется, когда появляются новые площадки.

Кроме того, на интернет платформе будет публиковаться информация о местных воркаут сообществах, их контакты для проведения совместных тренировок, спортивные статьи, новости.

Больше информации о новом уникальном производстве можно найти в группе «Street Workout Псков» в соцсети «Вконтакте».

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