Производство спортивного инвентаря открылось в Псковской области
Производство спортивного инвентаря открылось в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в «Street Workout Псков».
Помимо этого, на сайте компании будет публиковаться карта спортивных площадок Пскова. Информация регулярно обновляется, когда появляются новые площадки.
Кроме того, на интернет платформе будет публиковаться информация о местных воркаут сообществах, их контакты для проведения совместных тренировок, спортивные статьи, новости.
Больше информации о новом уникальном производстве можно найти в группе «Street Workout Псков» в соцсети «Вконтакте».
Комментарии: 0 Обсудить >>>