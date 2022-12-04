При обрушении дома в Нижневартовске погибло два человека

17:21, 04 декабря 2022, ПАИ

Два человека погибли при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что взрыв газа прогремел в пятиэтажке на улице Мира. Обрушились перекрытия между третьим и вторым этажами. Пострадали 10 человек, двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Жильцы эвакуированы, но под завалами могут оставаться люди. Проводится проверка. Спасатели разбирают завалы.

В пресс-службе городской администрации «Интерфаксу» сообщили, что глава города выехал на место, работают экстренные службы. Подробности выясняются.