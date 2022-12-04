Правило нулевого дохода: Эксперты объяснили нюансы начислении детского пособия

17:40, 04 декабря 2022, ПАИ

Как получить единое пособие за рождение и воспитание ребенка рассказали на портале «Объясняем.рф».

«Чтобы получить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, все взрослые члены семьи должны иметь стабильный доход: зарплату, авторские гонорары, доходы от предпринимательства или самозанятости, пенсии или стипендии», - рассказали на портале.

Если в течение года заработка не было, то применяется «правило нулевого дохода»: пособие назначается только в случае, если дохода не было по объективной причине.

Такими считаются:

беременность более 6 месяцев в расчётном периоде;

уход за ребёнком до 3 лет;

уход за ребёнком для единственного родителя

уход за детьми в многодетной семье для одного из родителей;

уход за ребёнком с инвалидностью до 18 лет;

уход за пожилым человеком;

очное обучение для членов семьи моложе 23 лет;

более трёх месяцев непрерывного лечения, в том числе уход за ребёнком, который болел не менее трёх месяцев;

«срочная» служба в армии и три месяца после демобилизации;

безработица — не более 6 месяцев в расчётом периоде.

Пособие назначат, если у обоих родителей не было дохода по объективным причинам.

«Правило нулевого дохода» не распространяется на военнослужащих, призванных по частичной мобилизации, проходящих службу по призыву, обучающихся в военных вузах и не заключивших контракт на военную службу. Также оно не коснётся беременных женщин, обратившихся за пособием на сроке 12 недель, или если в расчётный период попадает 6 и более месяцев беременности.