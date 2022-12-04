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Общество

Сеть вытрезвителей появится в Ленинградской области

В Ленобласти появится сеть вытрезвителей. Первое учреждение планируют открыть в Волховском районе, сообщает «47Chanel».

Одна из местных организаций заявила, что готова подключиться к проекту. Этот опыт будет проанализирован и распространён на другие районы Ленинградской области.

Отметим, что выручать в сложную минуту пьяных жителей Ленобласти будут частные вытрезвители. На их работу будут направлены субсидии из бюджета.

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