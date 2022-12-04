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Общество

Уголовный розыск ищет жителя Великих Лук

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение Александра Николаевича Лобанова 1984 года рождения. По имеющимся данным, с 22 марта 2022 года местонахождение этого великолучанина не установлено. Об этом сообщает Telegram-канал «Мы из Великих Лук».

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы тёмно-русые, глаза серые.

Был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрная толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обратиться по телефонам 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), (8 8811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).

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