Молодёжное движение М. К. У. требуют признать террористическим и запретить

18:14, 04 декабря 2022, ПАИ

Генеральный прокурор Игорь Краснов направил в Верховный суд иск о признании террористической организацией международного движения М. К. У. – «Маньяки Культ Убийств» («Молодёжь Которая Улыбается», «Маньяки Культ Убийц») и о запрете его деятельности на территории России, сообщает «Российская газета».

Как сообщил корреспонденту РГ официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, установлено, что движение М. К. У. создано на Украине, основано на нацистской идеологии и его целью является образование «расово чистого государства». По его словам, продвижение идей М. К. У. в сети Интернет направлено на формирование культа насилия, стимуляцию совершения убийств, что приводит к росту социальной напряжённости, атмосферы страха. Его участники совершают преступления экстремистской и террористической направленности, а также насильственные деяния в отношении граждан.

«Деятельность движения представляет угрозу безопасности общества и государства, что и послужило основанием для обращения Генпрокуратуры России в суд», — подытожил Иванов.

По данным российских правоохранителей, М. К. У. сегодня является одним из основных деструктивных движений неонацистов, которые активно вовлекают российскую молодёжь в свои ряды. Известно, что это радикальное сообщество возглавляет киевлянин Егор Краснов, которого в свою очередь напрямую курирует СБУ.

Как заявил ранее директор ФСБ Александр Бортников, на фоне проведения специальной военной операции активизировалась деятельность украинских спецслужб и националистических структур по склонению молодых россиян к совершению терактов. По данным директора ФСБ, за первые шесть месяцев этого года из 61 предотвращённого преступления террористической направленности 26 подготавливались молодыми людьми в возрасте до 25 лет. При этом 32 преступления готовились к совершению теми, кто попал под влияние неонацистской идеологии. Большинство из них как раз попали под влияние главаря М. К. У.

Как сообщил Бортников, с 2021 по 2022 год правоохранительными органами более чем в 50 регионах пресечена деятельность свыше 150 членов сообщества М. К. У. По месту жительства у них изъяли охотничьи ружья и патроны, а также различное холодное оружие. Кроме того, была обнаружена переписка задержанных с главарем М. К. У. Егором Красновым. В ней были фото и видеозаписи так называемых акций прямого действия, инструкции по их проведению и вовлечению новых участников.

В свою очередь Центр общественных связей ФСБ обнародовал оперативные кадры задержания молодых неонацистов, а также их допросы.

«В конце 2021 года я под воздействием радикальных интернет-сообществ увлёкся идеологией движения М. К. У., члены которого совершают теракты и нападают на людей с ножами и делают много чего другого», — рассказал один из задержанных молодых людей.

Ещё один задержанный сообщил, что ещё в 2020 году вступил в ряды националистов и записал в своём Telegram-канале ролик в стиле М. К. У. с призывом убивать и сжигать людей по национальному признаку.

Остальные задержанные также признались, что распространяли идеи украинских неонацистов в соцсетях.