Красногородский коллектив побывал на Дне казачьей культуры

18:33, 04 декабря 2022, ПАИ

3 декабря Красногородский образцовый хореографический коллектив «Энергия» по приглашению Псковского областного центра народного творчества принимал участие в концертной программе «Ты лети, казачья песня». Об этом Псковскому агентству сообщает газета «Заря».

Участники концерта также были из Пскова, Великих Лук, Дно, Себежа. На концерте звучали казачьи песни, исполнялись казачьи и фольклорные танцы.

«Наш коллектив был принят зрителями очень тепло, — рассказала руководитель «Энергии» Татьяна Алексеева. — Детям понравилось всё: и как выступали, и как их принимали, и как угощали. После концерта всех угощали чаем и вкуснющими пирогами».

За участие в празднике, посвящённом казачьей культуре, коллектив «Энергия» награждён благодарностью ГБУК «ПОЦНТ» «За вклад в развитие казачьих и народных традиций».