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Общество

Начался ремонт несущих конструкций здания Спид Центра в Пскове

Вокруг филиала «Центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями» на улице Кузнецкой, 23 в Пскове появилось ограждение.  Временные деревянные конструкции и забор возведены в связи с началом противоаварийных работ. Об этом сообщает группа «Многофункциональный медицинский центр | Псков».

В данный момент ремонт затронет устранение повреждений несущих конструкция здания. Противоаварийные работы планируется закончить до сентября 2023 года. После специалисты приступят к разработке проекта ремонтно-реставрационных работ. Предположительно, документация будет готова к сентябрю 2025 года. Тогда же стартует сама реставрация. Она продлится еще два года - до октября 2027.

Отметим, что, несмотря на работы, учреждение работает в штатном режиме.  Вход всё там же – во дворе, со стороны улицы Спортивной.

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