Начался ремонт несущих конструкций здания Спид Центра в Пскове

18:54, 04 декабря 2022, ПАИ

Вокруг филиала «Центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями» на улице Кузнецкой, 23 в Пскове появилось ограждение. Временные деревянные конструкции и забор возведены в связи с началом противоаварийных работ. Об этом сообщает группа «Многофункциональный медицинский центр | Псков».

В данный момент ремонт затронет устранение повреждений несущих конструкция здания. Противоаварийные работы планируется закончить до сентября 2023 года. После специалисты приступят к разработке проекта ремонтно-реставрационных работ. Предположительно, документация будет готова к сентябрю 2025 года. Тогда же стартует сама реставрация. Она продлится еще два года - до октября 2027.

Отметим, что, несмотря на работы, учреждение работает в штатном режиме. Вход всё там же – во дворе, со стороны улицы Спортивной.