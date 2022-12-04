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Общество

Статус самозанятого получили 12 граждан Гдовского района

С начала года 12 жителей Гдовского района получили статус самозанятого. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

«Подписание социального контракта, в рамках которого гражданин регистрируется в налоговых органах в качестве самозанятого, — это возможность улучшить финансовое положение как одиноко проживающего гражданина, так и малообеспеченной семьи. В дальнейшем соцконтрактник официально может давать рекламу, заявлять о своих услугах, а также рассчитывать на меры поддержки от государства.
А главное — самостоятельно выстраивать комфортный для себя график работы», — пояснила директор ГКУСО «Центр социального обслуживания Гдовского района» Екатерина Гринёва.

Привлекает граждан и сумма государственной поддержки. С июля этого года она выросла ещё на 100 тысяч рублей, в итоге на руки гражданин, оформивший социальный контракт, получает 350 тысяч рублей.

Израсходовать сумму можно на аренду помещения, на закупку необходимого оборудования и материалов для работы, заложить сюда имеет смысл и расходы на рекламу.

«На данный момент в центр обратились несколько потенциальных обладателей на эту меру поддержки. Сейчас кто-то занят сбором необходимого пакета документов, другие — переносят мысли на бумагу, формируя и разрабатывая бизнес-план», — отметила Екатерина Гринёва.

Игорь Самусев является самозанятым, о возможностях социального контракта от знакомых. Все интересующие вопросы уточнил во время консультации в Центре социального обслуживания, где Игорю рассказали о пакете документов, который необходимо было предоставить в учреждение, рассказали о структуре бизнес-плана.

 А дальше всё просто — закупил необходимое оборудование, которое ранее было прописано в смете бизнес-плана, приступил к работе в новом статусе. Теперь каждый месяц до 10 числа предоставляет отчет о прошедшем трудовом периоде, а специальное приложение на смартфоне формирует отчёт о выручке и рассчитывает налог».

«Признаться честно, думал, что это что-то нереальное и неосуществимое. Но на деле оказалось вполне доступно и просто», - уточнил Игорь.

Подробную информацию о социальном контракте можно получить в Центре социального обслуживания в Гдове по адресу: ул. Ленина, д. 2/9. Телефоны для справок: 8(81131) 21-773, 22-936.

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