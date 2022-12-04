Школьник из Острова в третий раз стал лауреатом псковской премии

22:14, 04 декабря 2022, ПАИ

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Учащийся Островской Детской школы искусств в третий раз стал лауреатом премии «Юные дарования Псковщины». Об этом сообщает газета «Островские вести».

Третий год подряд учащийся Островской Детской школы искусств, ученик 6-го класса Роман Гайворонский, класс преподавателя Зои Ермолович, становится лауреатом премии «Юные дарования Псковщины».

За 2021-2022 учебный год Роман получил звание лауреата в семи международных, всероссийских и областных исполнительских конкурсах . Награждение проходило в Детской музыкальной школе № 1 г. Пскова.

Роман получил диплом, сертификат конкурса и подарок, преподаватель — благодарственное письмо и цветы.



После награждения состоялся концерт лауреатов. Роман Гайворонский выступил в ансамбле с Елизаветой Овчинниковой, с которой вместе играет три года. Ребята являются лауреатами конкурса ансамблей 2020 и 2022 годов.