В России отмечают Международный день волонтера

07:51, 05 декабря 2022, ПАИ

День добровольца, установленный указом президента в 2017 году, отмечается в России 5 декабря, пишет calend.ru.

Учреждению праздника предшествовала длительная история развития волонтёрского движения в России. Выбор даты пал на день, когда отмечается Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития, установленный в 1985 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН.

История волонтёрского движения в России берёт своё начало ещё в период Древней Руси. Тогда оно было связано с социальным явлением благотворительности и взаимопомощи. В конце XIX века в России появились попечительские организации для бедных людей, осуществлявшие свою деятельность на основе пожертвований и за счёт работы в них добровольцев. В конце концов, понятие «доброволец» в России стало синонимом проявления высшего чувства патриотизма, когда граждане отправлялись на фронт, не дожидаясь призыва на службу.

Советский период истории дал настоящий толчок развитию добровольческого движения. Многие «стройки века», от которых зависело благополучие и развитие государства, возводились при самом непосредственном участии добровольцев. Их ориентирами были вера в справедливость, чувство долга перед Родиной, ответственность за судьбу страны и её будущее.

Учреждение праздника преследовало целью не только отметить вклад добровольцев в решение социально значимых задач. Оно было направлено на дальнейшее развитие добровольческого движения, вовлечение в него подростков и молодёжи для их успешной социализации и воспитания. С той же целью 2018 год, в который праздник в России впервые отмечался на официальном уровне, был объявлен Годом добровольца (волонтёра). Он завершился Международным форумом добровольцев, прошедшим в декабре в Москве, праздничным концертом и объявлением лауреатов Всероссийского конкурса «Доброволец России 2018».