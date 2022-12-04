Посылка «Моему папочке» и другие вещи военным отправились в зону СВО

22:55, 04 декабря 2022, ПАИ

Волонтеры Центра Добровольчества в Великих Луках собрал посылки для мобилизованных и военных от их семей. Об этом сообщает telegram-канал «Штаб #МЫВМЕСТЕ-60 Псковская область».

В том числе подарки от детей военнообязанных с подписями «Моему папочке» отправлены поднимать настроение в зону СВО. Все адресные посылки уже находятся в пути. Дорога предстоит не близкая и не простая. Но, несмотря ни на что, посылки будут доставлены адресатам.

Напомним, что 24 коробки гуманитарной помощи на днях были отправлены из Великих Лук.